Ещё один город Приморья присоединился к «флешмобу» с переполненными мусорными площадками

Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поднял вопрос о создании муниципального учреждения по обращению с твердыми коммунальными отходами, что позволит городу напрямую контролировать вывоз мусора, так как подрядные организации без дополнительного надзора не справляются с задачей (одного из подрядчиков в марте уже штрафовали, но, очевидно, административные санкции делу не помогли). В отходах утопает даже центр города. Например, переполненную площадку для мусора, которая больше похожа на стихийную свалку (хотя до мусорных гор в Фокино Артёму ещё далеко), заметили в административном центре города, на улице Красноармейской — рядом здание мэрии, несколько ведомств, включая Роспотребнадзор и СЭС, представительства политических партий.