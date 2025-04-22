Ещё один город Приморья присоединился к «флешмобу» с переполненными мусорными площадками

Горы мусорных пакетов местами достигают таких размеров, что самих контейнеров под ними почти не видно, пакеты с отходами скатываются с вершин этих мусорных гор на парковки, во дворы, на дороги
Ранее сообщалось о мусорных проблемах в Надеждинском районе и в Артёмовском городском округе. За антисанитарию в Вольно-Надеждинском и Тавричанке Надеждинского района будут отвечать не ПЭО и его подрядчики, а чиновники муниципальной и сельской администраций. Главам района и села уже внесены представления, ведётся административное расследование по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальной услугой).
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поднял вопрос о создании муниципального учреждения по обращению с твердыми коммунальными отходами, что позволит городу напрямую контролировать вывоз мусора, так как подрядные организации без дополнительного надзора не справляются с задачей (одного из подрядчиков в марте уже штрафовали, но, очевидно, административные санкции делу не помогли). В отходах утопает даже центр города. Например, переполненную площадку для мусора, которая больше похожа на стихийную свалку (хотя до мусорных гор в Фокино Артёму ещё далеко), заметили в административном центре города, на улице Красноармейской — рядом здание мэрии, несколько ведомств, включая Роспотребнадзор и СЭС, представительства политических партий.
В прошлом году в Артёме уже созывалось экстренное совещание из-за мусорного коллапса и не вывозящих (во всех смыслах) подрядчиках ПЭО. Но стабилизировать ситуацию надолго не удалось.
Даже во Владивостоке мусорные проблемы не удаётся решить, несмотря на постоянные вмешательства прокуратуры. В очередной раз напрашивается вывод, что проблема не только в самом региональном операторе и его подрядчиках, а в самой «мусорной реформе». Её уже критиковали и в Госдуме, и в Совете Федерации, но речи об отмене действующей системы обращения с отходами пока не идёт.