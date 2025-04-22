Главной питающей электроподстанции Хабаровска присвоено имя Евгения Дикопольцева

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подстанция 220 кВ «РЦ» переименована в честь хабаровчанина Евгения Дикопольцева. Он участвовал в битве за Сталинград, воевал под Белгородом и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза за подвиг, совершенный в боях за форсирование Днепра, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала ПАО «Россети» — МЭС Востока.
В торжественном мероприятии участвовали заместитель председателя правительства Хабаровского края Ирина Горбачева, глава филиала ПАО «Россети» — МЭС Востока Алексей Мальцев и активисты Общероссийского объединения «Молодая Гвардия».
Подстанция 220 кВ «РЦ» трансформаторной мощностью 376 МВА является крупнейшим питающим центром Хабаровска. От ее работы зависит электроснабжение жилых микрорайонов города, международного аэропорта, центра сердечно-сосудистой хирургии, краевой клинической больницы и других значимых объектов. Кроме того, она участвует в транзите электроэнергии на юг региона и в Еврейскую автономную область.
Одновременно нанесен мурал «Связь времен» с изображением Евгения Дикопольцева.
Всего к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Россети» переименуют 22 подстанции в стране, дав им имена героев. Кроме того, на 20 объектах Группы нанесут тематические изображения.