Главной питающей электроподстанции Хабаровска присвоено имя Евгения Дикопольцева

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подстанция 220 кВ «РЦ» переименована в честь хабаровчанина Евгения Дикопольцева. Он участвовал в битве за Сталинград, воевал под Белгородом и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза за подвиг, совершенный в боях за форсирование Днепра, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала ПАО «Россети» — МЭС Востока.