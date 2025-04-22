Истребитель Су-35 авиазавода Комсомольска-на-Амуре представят на шоу в Перу

На стенде «Рособоронэкспорта» в павильоне «Инка» представят современные образцы вооружения для сухопутных, воздушных и морских сил, а также средства ПВО. Кроме того, компания покажет гражданское медицинское оборудование, инженерную технику для спасательных служб и другие решения.