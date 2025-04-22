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Истребитель Су-35 авиазавода Комсомольска-на-Амуре представят на шоу в Перу

Ранее российский самолёт демонстрировался в Бразилии.

Источник: ОАК

«Рособоронэкспорт» готовит российскую экспозицию на международной выставке оборонных технологий SITDEF PERU 2025. Мероприятие пройдет с 24 по 27 апреля в главном штабе сухопутных войск Перу в Лиме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На стенде «Рособоронэкспорта» в павильоне «Инка» представят современные образцы вооружения для сухопутных, воздушных и морских сил, а также средства ПВО. Кроме того, компания покажет гражданское медицинское оборудование, инженерную технику для спасательных служб и другие решения.

Делегации ВВС смогут ознакомиться с истребителями Су-35 и МиГ-35, военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, включая его версию «летающий госпиталь».

— Перу — давний и надежный партнер России в Латинской Америке. В стране успешно эксплуатируются российские авиация, вертолеты, бронетанковая техника, противотанковые системы и средства ПВО. На выставке планируется укрепление связей между странами, обсуждение совместных проектов, представление новейших образцов вооружения и техники для ликвидации последствий стихийных бедствий, — отметил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Россия активно поставляет в Латинскую Америку вертолеты Ми-17, которые используются в Перу. На выставке будет представлен вертолет Ми-171Ш, универсальный для транспортных, десантных и спасательных миссий.

«Рособоронэкспорт» также представит технику для ликвидации последствий стихийных бедствий, включая инженерное оборудование, санитарные средства и технику для предупреждения катастроф. Полевые мобильные госпитали российского производства успешно применяются в боевых действиях, спасательных операциях и миротворческих миссиях.