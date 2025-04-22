В России хотят дополнить критерии отключения отопления в квартирах: подробности

По мнению Чернышова, нужно включить в перечень критериев, учитываемых при принятии решения об отключении отопления, не только реальные погодные условия и прогнозы синоптиков, но и особенности тепловых сетей в разных регионах. Об этом он рассказал РИА Новости, добавив, что таким образом будет обеспечиваться как комфорт граждан, так и рациональное использование энергоресурсов.