В России хотят дополнить критерии отключения отопления в квартирах: подробности

Дополнительные критерии отключения отопления предложил ввести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов после того, как многие россияне пожаловались на температуру 28−30 градусов тепла в квартирах при том, что на улице термометр показывает +25 градусов.
По мнению Чернышова, нужно включить в перечень критериев, учитываемых при принятии решения об отключении отопления, не только реальные погодные условия и прогнозы синоптиков, но и особенности тепловых сетей в разных регионах. Об этом он рассказал РИА Новости, добавив, что таким образом будет обеспечиваться как комфорт граждан, так и рациональное использование энергоресурсов.
Тем временем в Москве температуру отопления снизили до минимума из-за потепления.
Ранее эксперт напомним, что отключение отопления возможно только при условии, если в течение пяти дней среднесуточная температура была выше восьми градусов тепла.
Также сообщалось, что с 1 марта 2025 года российские регионы не могут взимать плату за отопление в течении всего года. Согласно новым правилам, перечисление средств обслуживающие организации должны осуществлять только, когда отопление подается в квартиры, то есть в отопительный сезон.