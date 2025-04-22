Миронов предложил создать Единую социальную карту пенсионера

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о создании Единой социальной карты пенсионера, с помощью которой они смогут получать льготы в любом регионе страны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения “Единой социальной карты пенсионера Российской Федерации” — универсального удостоверения, подтверждающего статус получателя пенсии и его права на все предусмотренные законодательством меры социальной поддержки независимо от региона проживания или временного пребывания», — сказано в письме.
Как рассказал РИА Новости Миронов, подобный подход уже апробирован для отдельных категорий льготников, и на всей территории России действуют ветеранские удостоверения, удостоверения многодетной семьи с присвоением QR-кода.
«Я не вижу препятствий для внедрения аналогичного механизма для пенсионеров, что позволит людям без лишних хлопот и нервотрепки подтверждать свои льготы», — отметил политик.
Лидер СРЗП уточнил, что Единая социальная карта пенсионера может содержать всю нужную информацию, включая СНИЛС, сведения о присвоении почетных званий, инвалидности и иные сведения, дающие право на конкретные меры поддержки. По его словам, такую карту можно будет предъявлять в разных учреждениях, в поликлиниках, на транспорте — везде, где предоставляют услуги на льготной основе.
«При этом цифровой аналог карты на портале Госуслуг может быть считан по QR-коду или через мобильное приложение. Так отпадет необходимость лишний раз ходить по кабинетам и таскать с собой кучу разных документов», — добавил депутат Госдумы.
Миронов также предложил Мишустину дать поручение уполномоченным федеральным органам проработать механизмы практической реализации проекта внедрения Единой социальной карты пенсионера РФ с учетом действующих цифровых платформ и административных практик.