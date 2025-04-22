Миронов предложил создать Единую социальную карту пенсионера

Лидер СРЗП уточнил, что Единая социальная карта пенсионера может содержать всю нужную информацию, включая СНИЛС, сведения о присвоении почетных званий, инвалидности и иные сведения, дающие право на конкретные меры поддержки. По его словам, такую карту можно будет предъявлять в разных учреждениях, в поликлиниках, на транспорте — везде, где предоставляют услуги на льготной основе.