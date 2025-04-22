Овечкин забросил 898-ю шайбу, обновив собственный рекорд в НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз обновил собственный рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
Он забросил 898-ю шайбу в НХЛ. Овечкин забил гол в ворота ХК «Монреаль».
Матч состоялся в рамках первого раунда плей-офф национальной хоккейной лиги.
Напомним, россиянин Александр Овечкин забил рекордный свой 895-й гол 6 апреля в матче против ХК «Нью-Йорк Айлендерс». Он побил рекорд хоккеиста из Канады Уэйна Гретцки.
В пятницу Овечкин обновил мировой рекорд по голам в национальной хоккейной лиге, забив 897-ю шайбу.
Ранее абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что Овечкин является главным спортсменом мира.