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Овечкин забросил 898-ю шайбу, обновив собственный рекорд в НХЛ

Овечкин забил гол в ворота ХК «Монреаль».

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз обновил собственный рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Он забросил 898-ю шайбу в НХЛ. Овечкин забил гол в ворота ХК «Монреаль».

Матч состоялся в рамках первого раунда плей-офф национальной хоккейной лиги.

Напомним, россиянин Александр Овечкин забил рекордный свой 895-й гол 6 апреля в матче против ХК «Нью-Йорк Айлендерс». Он побил рекорд хоккеиста из Канады Уэйна Гретцки.

В пятницу Овечкин обновил мировой рекорд по голам в национальной хоккейной лиге, забив 897-ю шайбу.

Ранее абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что Овечкин является главным спортсменом мира.