Психолог рассказала, как вытащить ребенка из мира смартфонов

Если ребенок буквально не выпускает телефон из рук, не стоит сразу кричать или отбирать гаджет. Важно начать с простого и доброжелательного разговора. Об этом KP.RU рассказала Анна Ермолаева, замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования.
— Если вы понимаете, что ребенок из рук телефон не выпускает, и это реально стало проблемой, нужно установить правила пользования для вашей семьи, — объяснила специалист.
По словам Ермолаевой, такие правила должны соблюдать все — и дети, и взрослые. Иначе ребенок просто не воспримет их всерьез. Например, можно договориться не использовать телефон во время семейных встреч, не брать его за стол.
— За час до сна убираем смартфон в определенное место, например, на зарядку не у кровати. Так синий свет экрана не будет разрушать гормон сна мелатонин, значит, ребенок лучше станет высыпаться. А меняющиеся картинки или видео не будут будоражить нервную систему, — добавила эксперт.
Если договоренности нарушаются, психолог советует спокойно напомнить, что доверие — это главное. Родители могут мягко проверять, чем занят подросток, например, заглянуть в комнату вечером или посмотреть, был ли он онлайн в соцсетях.