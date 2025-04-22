Стала известна стоимость самого дорогого гостиничного номера для участников ПМЭФ

При этом за минимальную сумму гость может разместиться в миниатюрной квартире-студии с кухней, обеденной зоной и ванной комнатой. Самый дорогой номер имеет площадь от 106 квадратных метров и оснащен джакузи и гидромассажным душем. Также гостю предоставляется полный пакет услуг для люксов.