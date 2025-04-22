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Стала известна стоимость самого дорогого гостиничного номера для участников ПМЭФ

Самый дорогой номер на ПМЭФ оценён в 1,114 млн рублей за ночь.

Источник: Комсомольская правда

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) получат возможность поселиться в гостиницах по специальным тарифам. Речь идет о суммах от 8,9 тысячи до 1,114 миллиона рублей за одну ночь, информирует РИА Новости.

При этом за минимальную сумму гость может разместиться в миниатюрной квартире-студии с кухней, обеденной зоной и ванной комнатой. Самый дорогой номер имеет площадь от 106 квадратных метров и оснащен джакузи и гидромассажным душем. Также гостю предоставляется полный пакет услуг для люксов.

Напомним, Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что определена главная тема Петербургского международного экономического форума — 2025 (ПМЭФ), который пройдет в культурной столице России с 18 по 21 июня. Главной темой станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

На мероприятии планируется рассмотреть роль малого и среднего бизнеса, региональную и отраслевую специфику экономических решений, инновационный потенциал России, стратегии привлечения инвестиций, укрепления внутреннего рынка и многое другое.