Для семей с детьми назван способ здорово сэкономить на машине

Алиханов заявил о планах расширения программы льготного автокредитования.
Семьи с детьми смогут сэкономить на покупке машины за счет льготного автокредитования. Минпромторг России планирует расширить действие программы, чтобы поддержать продажи автомобилей отечественного производства, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.
«Категории, которые у нас были раньше, — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — уже во многом насыщены, воспользовались мерами господдержки. Будем расширять льготную программу на семейный автомобиль», — передают слова Алиханова, «Известия».
На данный момент программа доступна только для семей, проживающих на Дальнем Востоке. В рамках программы предоставляется скидка в размере 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а для электромобилей и гибридов — 35%. При этом скидка реализуется не через прямое снижение цены, а посредством субсидирования части процентной ставки.
Ранее российская автомобильная компания «АвтоВАЗ» предложила отменить льготные автокредиты. Вместо них предложили выдавать россиянам скидочные сертификаты.