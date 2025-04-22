Для семей с детьми назван способ здорово сэкономить на машине

На данный момент программа доступна только для семей, проживающих на Дальнем Востоке. В рамках программы предоставляется скидка в размере 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а для электромобилей и гибридов — 35%. При этом скидка реализуется не через прямое снижение цены, а посредством субсидирования части процентной ставки.