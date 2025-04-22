Власти РФ придумали новые вещи, на которые можно будет потратить маткапитал

Как URA.RU писало ранее, в период с 2007 по 2025 год сумма материнского капитала существенно выросла: на первого ребенка ее размер увеличился в 2,7 раза и достиг 690,2 тысячи рублей, а на второго — вырос в 3,65 раза, составив 912,1 тысячи рублей. Направления, на которые можно израсходовать средства господдержки, разные. Так, например, их можно потратить на оплату услуг детского сада, пишет телеканал 360.