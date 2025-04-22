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За минувшую неделю в Приморье родились 229 малышей

В Приморском крае за минувшую неделю появились на свет 116 девочек и 113 мальчиков.

Источник: AP 2024

В Приморском крае за минувшую неделю появились на свет 116 девочек и 113 мальчиков.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, первое место по количеству новорожденных поделили Краевой перинатальный центр и Краевой роддом. Здесь на свет появилось по 62 ребенка. На втором месте — Владивостокский роддом № 3 — еще 52 малыша. Пополнение Находкинской горбольницы — 16 новорожденных.

Перинатальный центр традиционно порадовал двумя двойнями: в одной — только мальчики, во второй — девочка и мальчик.

Ряды многодетных пополнили еще 30 семей Приморья. В 10 из них появились четвертые по счету дети, в пяти — пятые. У двух родительских пар — из Тавричанки и Владивостока — это шестые дети.