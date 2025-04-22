Что сейчас происходит на месте обрушения стены на Ипподромской магистрали в Новосибирске

Напомним, что обрушение произошло утром 21 апреля на пересечении Ипподромской и улицы Гоголя. В связи с чем было срочно принято решение перекрыть движение в сторону улицы Военная между Писарева и Гоголя, а также перекрыть дублёр Ипподромской от дома № 45 до № 49 по улице Гоголя.