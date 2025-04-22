Что сейчас происходит на месте обрушения стены на Ипподромской магистрали в Новосибирске

Вчера вечером, 21 апреля, на улице Ипподромской в Новосибирске с самого утра начались работы по ликвидации последствий обрушения подпорной стены. До 23 апреля 2025 года планируется завершить разбор обломков, вывоз осыпавшегося грунта и благоустройство территории.
Известно, что полное восстановление может занять от года до полутора: предстоит разработать проектно-сметную документацию, пройти госэкспертизу и выполнить строительные работы с учетом сезонных условий. Также запланировано обследование всех подпорных стен в данном участке. Об этом сообщил заместитель начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления дорожного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Эпов на встрече с журналистами.
«Фактически нужно будет построить новую стенку: с учетом сроков на разработку проектной документации, прохождения государственной экспертизы», — добавил Сергей Эпов.
Напомним, что обрушение произошло утром 21 апреля на пересечении Ипподромской и улицы Гоголя. В связи с чем было срочно принято решение перекрыть движение в сторону улицы Военная между Писарева и Гоголя, а также перекрыть дублёр Ипподромской от дома № 45 до № 49 по улице Гоголя.
Также, согласно данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, обрушившаяся стенка была построена в 2001 году и находится в ведении муниципального казённого учреждения «Гормост». Прокуратура Центрального района Новосибирска начала проверку — «Гормосту» поручено провести обследование всех аналогичных конструкций в городе.