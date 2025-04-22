Гарвардский университет подал иск против сокращения его бюджета Трампом

Гарвардский университет обратился в суд с просьбой признать незаконными действия федерального правительства США, объявившего о сокращении финансирования этого образовательного учреждения, сообщил телеканал NBC News.
Кроме того, истец призвал аннулировать требования Белого дома по «цензуре» в отношении иностранных студентов.
«Действия ответчиков угрожают академической независимости Гарварда и несут риски для критически важных для спасения жизней и новаторских исследований, которые проводятся на его базе. И они являются частью попыток правительства наказать Гарвард за защиту своих конституционных прав», — заявили в вузе.
Администрация университета отвергла обвинение в том, что учреждение игнорирует проявления антисемитизма среди студентов, включая иностранных граждан. В организации подчеркнули, что борются с такой нетерпимостью. Вместе с тем в заявлении вуза сказано, что учреждение не будет нарушать конституционные права, гарантирующие свободу высказываний и самовыражения.
Напомним, 16 апреля министерство внутренней безопасности США (DHS) аннулировало два гранта для Гарвардского университета на общую сумму более $2,7 млн. Ведомство также потребовало предоставить до 30 апреля подробные отчеты о нарушениях со стороны иностранцев, имеющих студенческие визы для обучения в вузе.
В конце марта президент Гарвардского университета Элан Гэрбер предупредил, что без поддержки со стороны правительства США важные исследования, проводимые учреждением, могут оказаться под угрозой.