Гарвардский университет подал иск против сокращения его бюджета Трампом

Администрация университета отвергла обвинение в том, что учреждение игнорирует проявления антисемитизма среди студентов, включая иностранных граждан. В организации подчеркнули, что борются с такой нетерпимостью. Вместе с тем в заявлении вуза сказано, что учреждение не будет нарушать конституционные права, гарантирующие свободу высказываний и самовыражения.