Магнитные бури в шесть баллов ждут новосибирцев в ночь на 23 апреля

Во вторник, 22 апреля, на Землю обрушится магнитная буря. По новосибирскому времени она начнётся около десяти часов вечера и продлится всю ночь. Как сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, выход геомагнитных индексов в красную зону произойдет почти со стопроцентной вероятностью.
К утру среды, 23 апреля, мощность геомагнитных возмущений будет равна шести баллам — уровень G2, средняя буря. Примерно после часа дня шторм стихнет. Но магнитосфера Земли будет оставаться возмущённой до часа ночи 24 апреля, лишь едва не достигая уровня слабой магнитной бури.
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