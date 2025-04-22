Магнитные бури в шесть баллов ждут новосибирцев в ночь на 23 апреля

Во вторник, 22 апреля, на Землю обрушится магнитная буря. По новосибирскому времени она начнётся около десяти часов вечера и продлится всю ночь. Как сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, выход геомагнитных индексов в красную зону произойдет почти со стопроцентной вероятностью.