В Екатеринбурге пройдет всероссийская акция «Библионочь»

В этом году «Библионочь» состоится в 14-й раз. Ее мероприятия будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Их объединит общая тема «Свои герои». В число площадок «Библионочи-2025» войдут не только библиотеки, но и театры, музеи, школы искусств. Здесь пройдут концерты, кинопоказы, выставки, мастер-классы, лекции, спектакли, встречи с писателями, экскурсии, викторины и книжные ярмарки.