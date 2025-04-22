В Екатеринбурге пройдет всероссийская акция «Библионочь»

В этом году «Библионочь» состоится в 14-й раз. Ее мероприятия будут посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Их объединит общая тема «Свои герои». В число площадок «Библионочи-2025» войдут не только библиотеки, но и театры, музеи, школы искусств. Здесь пройдут концерты, кинопоказы, выставки, мастер-классы, лекции, спектакли, встречи с писателями, экскурсии, викторины и книжные ярмарки.
Наиболее масштабные программы планируются в библиотеке имени Белинского, редакции журнала «Урал», библиотеке имени Герцена, в Объединенном музее писателей Урала, включающем такие площадки, как Музей «Литературная жизнь Урала XIX века», Музей «Ф. М. Решетникова», литературно-мемориальный дом-Музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, Музей кукол и детской книги.
Познакомиться с полной программой «Библионочи» в Екатеринбурге и зарегистрироваться на заинтересовавшие мероприятия можно на сайте акции.
Как ранее сообщалось, в 2024 году фестивали Екатеринбурга собрали почти 1 миллион человек. «Многие фестивали стали брендом. Коллективы из других городов приезжают и участвуют в них», — отметил первый зампредседателя Гордумы Михаил Матвеев.
Глава Департамента культуры Екатеринбурга Илья Марков сообщил, что общая стратегия развития сферы культуры направлена на наполнение столицы Урала интересными и разноплановыми событиям.