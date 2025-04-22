Католики Новосибирска простились с Папой Франциском

По словам священника Штефана Липке, он в последний раз встречался с Папой в Астане осенью 2022 года на встрече иезуитов из России и соседних стран. Уже тогда понтифик передвигался в инвалидной коляске, но сохранял живой интерес к делам церкви и активно участвовал в беседах.