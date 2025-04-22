Католики Новосибирска простились с Папой Франциском

Вечером 21 апреля в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске прошло богослужение, посвящённое памяти Папы Римского Франциска. Об этом сообщил ТАСС вспомогательный епископ новосибирской епархии, генеральный секретарь Конференции католических епископов России, священник Штефан Липке. Ранее в этот день стало известно о кончине понтифика.
Папа Франциск скончался в Риме в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Почти 40 дней он находился на лечении в больнице из-за воспаления лёгких, после чего 23 марта был выписан с рекомендацией соблюдать двухмесячный покой.
По словам священника Штефана Липке, он в последний раз встречался с Папой в Астане осенью 2022 года на встрече иезуитов из России и соседних стран. Уже тогда понтифик передвигался в инвалидной коляске, но сохранял живой интерес к делам церкви и активно участвовал в беседах.
«Сам Франциск уже описал ритуал похорон, упростив процедуры. Он пожелал быть погребенным в папской базилике Санта-Мария-Маджоре», — сообщает ТАСС.
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