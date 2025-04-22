Новые правила продажи лекарств введут в Новосибирске

Одним из главных изменений стало введение срока для отсроченного обслуживания рецептов. С начала осени аптеки будут обязаны выдавать лекарства, как только они поступят, и уведомить об этом пациента не позже следующего рабочего дня. Для контроля за этим будет введен журнал отсроченных рецептов. Его могут вести как в цифровом, так и в бумажном виде.