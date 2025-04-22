Новые правила продажи лекарств введут в Новосибирске

В России с 1 сентября 2025 года начнут действовать обновленные правила продажи рецептурных лекарств. Нововведения затронут все субъекты РФ, в том числе и Новосибирскую область. Новые правила регламентируют процедуру отпуска препаратов: по электронным рецептам; для больных, которые не могут оформить доверенность на их получение, а также ряд других процедур.
Одним из главных изменений стало введение срока для отсроченного обслуживания рецептов. С начала осени аптеки будут обязаны выдавать лекарства, как только они поступят, и уведомить об этом пациента не позже следующего рабочего дня. Для контроля за этим будет введен журнал отсроченных рецептов. Его могут вести как в цифровом, так и в бумажном виде.
Изменения вступают в силу с 1 сентября 2025 года и действуют до 1 сентября 2031 года, следует из приказа Минздрава РФ.