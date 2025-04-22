Хабаровск в мае останется без горячей воды из-за испытаний на сетях

На Хабаровской ТЭЦ-1 гидравлические испытания на прочность и плотность запланированы на период с 12 по 16 мая, затем с 17 по 23 мая там будет остановлена теплофикация для проведения плановых работ. Горячая вода будет отсутствовать по следующим адресам: