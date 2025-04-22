Хабаровск в мае останется без горячей воды из-за испытаний на сетях

АО «ДГК» согласовало график гидравлических испытаний на тепломагистралях в Хабаровске и Хабаровском районе, в результате которых местных жителей временно оставят без горячей воды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», коммунальные услуги будут временно недоступны во всех зонах действия городских ТЭЦ в мае.
Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию. Во время испытаний горожанам следует быть предельно внимательными, отметили в пресс-службе АО «ДГК».
На Хабаровской ТЭЦ-1 гидравлические испытания на прочность и плотность запланированы на период с 12 по 16 мая, затем с 17 по 23 мая там будет остановлена теплофикация для проведения плановых работ. Горячая вода будет отсутствовать по следующим адресам:
Весь Индустриальный район;
Центральный район — в домах по нечётной стороне улицы Гамарника, на улице Пушкина (до пересечения с Карла Маркса) и на Мухина (от Пушкина до Постышева);
Железнодорожный район — в микрорайоне «Хабаровск-2», на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской и ДОСах, а также в посёлке имени Горького;
Хабаровский район — в населённых пунктах Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.
В зоне Хабаровской ТЭЦ-2 гидравлические испытания пройдут с 19 по 23 мая. Ограничения в подаче горячей воды затронут ряд потребителей:
Кировский район — Амурский бульвар, улицы Джамбула, Металлистов, Тихоокеанскую и Истомина;
Центральный район — Амурский бульвар, улицы Шеронова, Ленина (от площади Блюхера до улицы Шевченко), а также Гамарника (нечётная сторона);
Индустриальный район — в граница улиц Калинина, переулка Доступного, Волочаевской и Гамарника.
Что касается зоны Хабаровской ТЭЦ-3, то там с 26 по 30 мая проведут испытания, а с 31 мая по 19 июня теплоэлектроцентраль будет остановлена на ремонт. В эти периоды отключения горячей воды затронут следующие районы города:
Краснофлотский и Кировский районы — Амурский бульвар и улицы Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежскую и Ленинградскую;
Железнодорожный район — все дома, за исключение МКД на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСах, района «Хабаровск-2» и посёлка Горького;
Центральный район — улицы Ленина (нечётная сторона), Ленинградская, Дикопольцева, Карла Маркса, Амурский бульвар, Гоголя и Некрасова;
Хабаровский район — сёла Матвеевка и Тополево.