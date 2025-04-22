В Омске готовятся отключить отопление

В Омске рассматривается вопрос об отключении отопления. Как сообщили в мэрии, окончательное решение будет принято на оперативном штабе в конце недели.
Оно во многом будет зависеть от прогноза синоптиков. По принятым нормативным документам, отопление в Омске отключают, когда на протяжении пяти дней подряд на улице фиксируются стабильные плюсовые температуры выше восьми градусов.
Однако по прогнозам сервиса Gismeteo, на следующей неделе в Омск придет похолодание. Во вторник, 29 апреля, ночью столбик термометра опустится до +2 градусов, днем — до +8.
В целом на неделе дневной температурный максимум составит всего +17 градусов, ночной — до +7. Согласно прогнозу Gismeteо, среднесуточная температура в Омске в период с 29 апреля по 5 мая составит +9,4 градуса.