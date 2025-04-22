Вместо уроков — крики и запугивание: во Владивостоке прокуратура проверит школу

Кроме того, 11 марта в Дальнереченске учитель высек восьмиклассника указкой. Подростку досталось по спине после того, как школьники заблокировали педагогу доступ на урок в школьный спортзал. За негуманные методы воспитания мужчину уже уволили из школы — после проверки прокуратуры следствие возбудило уголовное дело.