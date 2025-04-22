Вместо уроков — крики и запугивание: во Владивостоке прокуратура проверит школу

Прокуратура начала проверку после сообщений в соцсетях о недопустимых методах воспитания в школе № 47 Владивостока. Поводом стали жалобы старшеклассников и их родителей на действия преподавателя физики, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По словам учеников, педагог регулярно унижал и оскорблял школьников, допуская грубость и даже физическое воздействие. Уроки, по их словам, сопровождались криками, угрозами и политизированными высказываниями.
Сигналы о проблемах в этой школе появляются с 2006 года, однако, по словам родителей, ситуация до сих пор не изменилась.
Надзорное ведомство организовало проверку. Будут опрошены директор, педагоги и родители учащихся. Прокуратура даст оценку всем обстоятельствам, изложенным в обращении.
Напомним, в Приморье прокуратура возбудила уголовное дело против учителя за жестокое обращение с учеником. Инцидент произошел 12 марта в школе № 2 поселка Новошахтинский Михайловского городского округа. По данным следствия, на уроке русского языка учитель применила физическую силу к шестикласснику, нарушившему дисциплину.
Кроме того, 11 марта в Дальнереченске учитель высек восьмиклассника указкой. Подростку досталось по спине после того, как школьники заблокировали педагогу доступ на урок в школьный спортзал. За негуманные методы воспитания мужчину уже уволили из школы — после проверки прокуратуры следствие возбудило уголовное дело.
Ранее СКР Приморья предъявил обвинение учителю начальных классов школы № 5 поселка Тавричанка. С октября 2023 года по январь 2025 года обвиняемая, будучи классным руководителем 1 «Б» класса, применила недопустимые методы воздействия на ученика. В частности, она связала ему руки скотчем на глазах у всего класса.