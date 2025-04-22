Лошадиное бешенство стало причиной карантина в НСО

Известно, что карантин в данном населенном пункте был введен из-за того, что у лошадей выявили бешенство. На данный момент в селе поставили под запрет любые мероприятия с перемещением животных.
По информации специалистов, переносчиками бешенства могли стать крысы, собаки или лисы. Добавляется, что бешенство смертельно для людей и животных.
Напомним, что бешенство — это вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему млекопитающих, включая человека. Оно вызывается вирусом бешенства (Rabies virus), который относится к семейству рабдовирусов.