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Лошадиное бешенство стало причиной карантина в НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел карантин в селе Мамоново.

Известно, что карантин в данном населенном пункте был введен из-за того, что у лошадей выявили бешенство. На данный момент в селе поставили под запрет любые мероприятия с перемещением животных.

По информации специалистов, переносчиками бешенства могли стать крысы, собаки или лисы. Добавляется, что бешенство смертельно для людей и животных.

Напомним, что бешенство — это вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему млекопитающих, включая человека. Оно вызывается вирусом бешенства (Rabies virus), который относится к семейству рабдовирусов.