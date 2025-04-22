На трассе М-5 возле Миасса вероятны заторы из-за ремонта дороги

Во вторник, 22 апреля, будут производиться работы по устранению пучинистости грунтов на 1780 километре.
Там планируется ввести реверс, в связи с чем движение будет затруднено с 09.00 до 17.00 (время местное).
Водителей просят учитывать информацию при планировании своего маршрута.
Напомним, аналогичные работы ведутся на 1585 километре в Ашинском районе — между поворотом на поселок Волково и городом Сим. Их планируется завершить 1 мая, но если будут дожди, то все затянется.
Введенные ранее ограничения для большегрузной техники также продолжают действовать.