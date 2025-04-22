Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-5 возле Миасса вероятны заторы из-за ремонта дороги

На федеральной трассе М-5 возле Миасса (Челябинская область) вероятны заторы из-за ремонта дороги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 22 апреля, будут производиться работы по устранению пучинистости грунтов на 1780 километре.

Там планируется ввести реверс, в связи с чем движение будет затруднено с 09.00 до 17.00 (время местное).

Водителей просят учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, аналогичные работы ведутся на 1585 километре в Ашинском районе — между поворотом на поселок Волково и городом Сим. Их планируется завершить 1 мая, но если будут дожди, то все затянется.

Введенные ранее ограничения для большегрузной техники также продолжают действовать.