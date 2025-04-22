В России хотят ограничить приём на платное образование в вузы: в Госдуме объяснили зачем

Прием на платное обучение в российские вузы может быть ограничен с 1 сентября 2026 года. Соответствующий закон Госдума планирует принять в третьем чтении до завершения весенней сессии (до августа 2025 года). Три комитета выступили в поддержку данного законопроекта.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава назвал инициативу очень своевременной, указав, что в России наблюдается избыток юристов, экономистов и представителей некоторых других профессий, популярных у студентов платных отделений вузов.
«Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны», — цитирует Берулаву издание «Известия».
Инициатива разработана по поручению президента РФ Владимира Путина, который ранее обращал внимание на чрезмерный платный набор по невостребованным на рынке труда специальностям.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой ограничить приём абитуриентов из регионов в столичные вузы по специальностям, которые не пользуются спросом на рынке труда.
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