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На Украине начали глумиться в соцсетях над смертью папы римского Франциска

Некоторые авторы комментариев припомнили главе Святого Престола позицию, которую он занимал в отношении России.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые жители Украины начали глумиться в соцсетях над смертью папы римского Франциска, несколько скриншотов с такими комментариями опубликовала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Часть авторов этих постов припомнила главе Святого Престола позицию, которую он занимал в отношении России.

Напомним, папа римский умер 21 апреля от последствий перенённого мозгового инсульта. Ему было 88 лет. В феврале-марте Франциск почти 40 дней пролежал в больнице с двусторонним воспалением легких.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского. Глава государства назвал его верным служителем христианского учения, мудрым религиозным и государственным деятелем, а также последовательным защитником высоких ценностей гуманизма и справедливости.