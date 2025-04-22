На Украине начали глумиться в соцсетях над смертью папы римского Франциска

Некоторые жители Украины начали глумиться в соцсетях над смертью папы римского Франциска, несколько скриншотов с такими комментариями опубликовала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Часть авторов этих постов припомнила главе Святого Престола позицию, которую он занимал в отношении России.
Напомним, папа римский умер 21 апреля от последствий перенённого мозгового инсульта. Ему было 88 лет. В феврале-марте Франциск почти 40 дней пролежал в больнице с двусторонним воспалением легких.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского. Глава государства назвал его верным служителем христианского учения, мудрым религиозным и государственным деятелем, а также последовательным защитником высоких ценностей гуманизма и справедливости.