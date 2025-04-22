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Почему нас изматывают города: психолог объяснила скрытую опасность экранов и шума

Психолог Даниленко: Стресс городской жизни приводит к истощению организма.

Источник: Комсомольская правда

Современные города буквально истощают человека. Экранные изображения, серые дома, постоянный шум и нехватка природы создают фоновый стресс, который мы даже не замечаем. Но организм на него реагирует — воспалением и упадком сил. Об этом рассказала KP.RU психолог Ольга Даниленко, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ.

— Хронический стресс, так называемый стресс обыденной жизни, действующий постоянно, длительное время приводит к истощению организма, повышает уязвимость к действию новых стрессоров. Жители городов, особенно мегаполисов, постоянно подвергается воздействию стрессов, — объяснила специалист.

По словам психолога, шум, скопления людей, давление урбанистического ландшафта могут приводить к ухудшению сна, гормональным сбоям и общей апатии. Организм, уставший от напряжения, становится более восприимчив к болезням. Спастись от этого помогает природа.

— На природе дыхательная гимнастика происходит естественно: воздух насыщен целебными ароматами, что делает дыхание глубже, выдох медленным. Регулярное пребывание на природе помогает нам как бы «смывать» стрессовые накопления, препятствуя переходу в состояние болезни, — отметила врач.

Для человека наиболее благоприятной является не полная тишина, а сочетание разнообразных природных звуков — именно такая звуковая среда была естественной для наших предков. Природные ландшафты также способствуют естественным движениям глаз.