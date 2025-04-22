Почему нас изматывают города: психолог объяснила скрытую опасность экранов и шума

Современные города буквально истощают человека. Экранные изображения, серые дома, постоянный шум и нехватка природы создают фоновый стресс, который мы даже не замечаем. Но организм на него реагирует — воспалением и упадком сил. Об этом рассказала KP.RU психолог Ольга Даниленко, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ.