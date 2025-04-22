В Новосибирске двое подростков угнали автомобиль и пытались скрыться от полиции

Инцидент произошёл 15 апреля. Правоохранители получили сообщение об угоне ВАЗа на улице Ватутина. Один из патрулей ДПС заметил машину в районе площади Труда. На требования остановиться водитель не реагировал, напротив, он увеличил скорость и попытался скрыться.