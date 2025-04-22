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В Новосибирске двое подростков угнали автомобиль и пытались скрыться от полиции

Одному из них 17 лет, второму — 11.

Источник: Соцсети

В Новосибирске полицейские задержали двух несовершеннолетних подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Инцидент произошёл 15 апреля. Правоохранители получили сообщение об угоне ВАЗа на улице Ватутина. Один из патрулей ДПС заметил машину в районе площади Труда. На требования остановиться водитель не реагировал, напротив, он увеличил скорость и попытался скрыться.

Автомобиль был остановлен на мосту Димитрова, в салоне были два подростка — 11 и 17 лет. Их доставили в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее BFM-Новосибирск писал об угонщике, который протаранил несколько припаркованных автомобилей.