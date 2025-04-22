В понедельник в Красноярском крае потушили 14 возгораний

Аналогичный случай произошел днем в Назарово на улице Красноармейская — загорелись баня и гараж. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки. Площадь возгорания составила 50 кв. метров. Предположительно, причина — всё то же короткое замыкание.