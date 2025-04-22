В понедельник в Красноярском крае потушили 14 возгораний

В селе Вагино Боготольского района загорелся гаражный бокс, в котором находились три автомобиля — один из них удалось эвакуировать. Площадь пожара составила 806 кв. метров. Предварительной причиной происшествия стало короткое замыкание.
Аналогичный случай произошел днем в Назарово на улице Красноармейская — загорелись баня и гараж. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки. Площадь возгорания составила 50 кв. метров. Предположительно, причина — всё то же короткое замыкание.
Также зарегистрировано пять палов сухой травы, общая площадь которых превысила 20 гектаров. Сотрудники МЧС продолжают патрулирование территорий, чтобы предупредить дальнейшее распространение огня.