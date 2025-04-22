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Отопительный сезон продлен еще на неделю в Новосибирской области

Он будет действовать пока в регионе не установится плюсовая температура.

Источник: НДН.ИНФО

Власти Новосибирской области отложили рассмотрение вопроса о завершении отопительного сезона еще на неделю. Причиной стали минусовые температуры, которые установились на территории региона.

«При департаменте энергетики и ЖКХ создана рабочая группа по определению даты завершения отопительного сезона. В настоящее время принято решение отопительный сезон продолжать. Повторное заседание рабочей группы планируется в понедельник, 28 апреля», — сообщил на совещании в областном правительстве первый заместитель мэра Борис Буреев.

Напомним, что в конце прошлой недели в области прошел снежный шторм. Ночью температура воздуха опускалась ниже 0 градусов. Решение о завершении отопительного сезона может быть принято, когда среднетемпературные значения достигают +8 градусов.

Вячеслав Зубарев