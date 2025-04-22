Отопительный сезон продлен еще на неделю в Новосибирской области

«При департаменте энергетики и ЖКХ создана рабочая группа по определению даты завершения отопительного сезона. В настоящее время принято решение отопительный сезон продолжать. Повторное заседание рабочей группы планируется в понедельник, 28 апреля», — сообщил на совещании в областном правительстве первый заместитель мэра Борис Буреев.