Стало известно о шансах темнокожего кардинала Тарксона стать папой римским

Среди претендентов на Папский престол назван темнокожий кардинал Питер Тарксон из Ганы. Его кандидатуру оценил в беседе с aif.ru религиовед Роман Лункин.
«Так сложилось, что от выборов папы римского все больше ожидают каких-то сюрпризов, связанных с перераспределением мирового влияния, с трансформацией международных отношений и с новой ролью глобального юга в современном мире. Поэтому логично, что рассматриваются, в том числе, кандидаты из разных стран, в частности, Тарксон из Ганы. Я думаю, что в принципе это вполне возможно», — заявил эксперт.
Он объяснил, почему кандидатура Тарксона могут поддержать кардиналы.
«Тарксон подходит как сторонник новой социальной экономики и помощи бедным. Известно, что он поддерживал движение “Захвати Уолл-стрит” Он считается более-менее умеренным в плане своих либеральных или консервативных взглядов. Я думаю, что это то, что как раз рассматривается как наилучший путь для католической церкви в новом Папстве, чтобы церковь не бросалась из стороны в сторону, потому что эмоциональные заявления папы Франциска в самолетах по дороге из одной страны в другую часто вводили в смущение консерваторов и традиционалистов и саму курию», — объяснил эксперт.
Лункин уточнил, что в настоящий момент в рейтингах, которые представляют мировые агентства, нет ни одного лидера. При этом он назвал несколько фигур, которые активно обсуждаются как возможные преемники Франциска. Среди них — кардинал Маттео Дзуппи, нынешний госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин и кардинал из Люксембурга и глава Совета европейских епископских конференций Жан-Клод Холлерих.