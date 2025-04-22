Стало известно о шансах темнокожего кардинала Тарксона стать папой римским

«Тарксон подходит как сторонник новой социальной экономики и помощи бедным. Известно, что он поддерживал движение “Захвати Уолл-стрит” Он считается более-менее умеренным в плане своих либеральных или консервативных взглядов. Я думаю, что это то, что как раз рассматривается как наилучший путь для католической церкви в новом Папстве, чтобы церковь не бросалась из стороны в сторону, потому что эмоциональные заявления папы Франциска в самолетах по дороге из одной страны в другую часто вводили в смущение консерваторов и традиционалистов и саму курию», — объяснил эксперт.