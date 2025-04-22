На Украине раскрыли тайну НЛО в небе над Львовом и объяснили, причем тут Швеция

Кроме того, глава государства отметил, что поставки странами Запада вооружений на Украину представляют угрозу, Россия знает об этих поставках. По его словам, РФ есть чем ответить на внешние угрозы, и применением бронетехники дело не ограничится. По мнению российского лидера, жители РФ «с молоком матери впитал в себя традиции своего народа, поколения победителей». Тем, кто шлет России угрозы, это, вероятно, непонятно, отметил Путин.