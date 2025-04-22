Украинские журналисты раскрыли тайну странного неопознанного летательного объекта, который 21 апреля заметили над Львовом на западе страны. Оказывается, НЛО оказался самолет раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&C производства Швеции. Также его называют ASC890. Об этом сообщает «Страна.ua».
Издание напомнило, что представитель шведского премьера Том Самуэльссон еще в мае 2024 года подтвердил планы Швеции отдать Украине самолеты ASC-890. Предполагалось, что эти машины дополнят и усилят эффективность боевых возможностей истребителей F-16.
«В небе над Львовской областью 21 апреля, вероятно, наблюдался полет самолета раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&C», — развеяли надежды уфологов и любителей всего неизвестного журналисты.
По своим характеристикам, как утверждается, самолеты ASC-890 выявляют воздушные, морские и наземные объекты на расстоянии до 450 километров, помогают наведению систем противовоздушной обороны, а также координируют действия истребителей и занимаются мониторингом надводной ситуации.
Российское политическое руководство с самого начала специальной военной операции говорит о том, что западные поставки вооружений затягивают конфликт и приводят к новым жертвам. Однако, как отметил президент России Владимир Путин, в любом случае победа будет за Россией и в этом никто не сомневается.
Кроме того, глава государства отметил, что поставки странами Запада вооружений на Украину представляют угрозу, Россия знает об этих поставках. По его словам, РФ есть чем ответить на внешние угрозы, и применением бронетехники дело не ограничится. По мнению российского лидера, жители РФ «с молоком матери впитал в себя традиции своего народа, поколения победителей». Тем, кто шлет России угрозы, это, вероятно, непонятно, отметил Путин.
Также президент в очередной раз обратил внимание, что западное вооружение уже неоднократно видели у африканских военных формирований, у боевиков на Ближнем Востоке и ещё много где по всему миру. Уровень коррупции на Украине сегодня зашкаливает, и продаётся буквально всё и повсюду.