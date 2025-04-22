Покупателей на маркетплейсах защитят от потери денег

Эксперт уточнил, что биометрия на Госуслугах доказала свою эффективность. Даже если мошенники выманили у человека код доступа к личному кабинету, логин и пароль, они не могут зайти в аккаунт, если он защищен биометрией. Этими данными можно управлять. Через Госуслуги можно дать согласие на применение биометрии в каком-то сервисе или отозвать его, а также полностью удалить информацию о себе.