Самый дорогой номер на ПМЭФ-2025 обойдётся в 1,114 млн рублей за ночь

Для тех, кто предпочитает более экономные варианты, организаторы предлагают стандартные студии по цене от 8,9 тыс. рублей за одноместное и 9,8 тыс. рублей за двухместное размещение. Такой значительный разброс цен (от 8,9 тыс. до 1,114 млн рублей) позволяет удовлетворить потребности самых разных участников — от представителей малого бизнеса до топ-менеджеров крупнейших корпораций.
ПМЭФ-2025 пройдёт с 18 по 21 июня под актуальной темой «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», которая отражает глубокие изменения в системе глобального экономического сотрудничества. Как подчёркивают организаторы, выбор этой тематики обусловлен необходимостью поиска новых моделей взаимодействия в условиях формирования многополярного мирового порядка.