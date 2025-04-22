Самый дорогой номер на ПМЭФ-2025 обойдётся в 1,114 млн рублей за ночь

Для тех, кто предпочитает более экономные варианты, организаторы предлагают стандартные студии по цене от 8,9 тыс. рублей за одноместное и 9,8 тыс. рублей за двухместное размещение. Такой значительный разброс цен (от 8,9 тыс. до 1,114 млн рублей) позволяет удовлетворить потребности самых разных участников — от представителей малого бизнеса до топ-менеджеров крупнейших корпораций.