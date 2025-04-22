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Самый дорогой номер на ПМЭФ-2025 обойдётся в 1,114 млн рублей за ночь

Участники предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут выбрать размещение на любой вкус и бюджет. Как сообщает РИА «Новости», самый дорогой вариант — просторный 106-метровый люкс с джакузи, гидромассажным душем и полным набором премиальных услуг — обойдётся в 1,114 млн рублей за ночь при одноместном размещении. Двухместное проживание в этом номере будет стоить лишь ненамного дороже — 1,117 млн рублей.

Источник: Life.ru

Для тех, кто предпочитает более экономные варианты, организаторы предлагают стандартные студии по цене от 8,9 тыс. рублей за одноместное и 9,8 тыс. рублей за двухместное размещение. Такой значительный разброс цен (от 8,9 тыс. до 1,114 млн рублей) позволяет удовлетворить потребности самых разных участников — от представителей малого бизнеса до топ-менеджеров крупнейших корпораций.

ПМЭФ-2025 пройдёт с 18 по 21 июня под актуальной темой «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», которая отражает глубокие изменения в системе глобального экономического сотрудничества. Как подчёркивают организаторы, выбор этой тематики обусловлен необходимостью поиска новых моделей взаимодействия в условиях формирования многополярного мирового порядка.