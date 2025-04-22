Жильцам в Боготоле пересчитают плату за ржавую горячую воду — суд встал на сторону людей

Речь идет о домах по улицам Ефремова и 40 лет Октября. Люди неоднократно жаловались на ржавую воду и проблемы с температурой. Проверки подтвердили: с 2022 по 2024 год вода действительно не соответствовала нормам, а лабораторный контроль велся спустя рукава.
Суд признал, что брать полную плату за такую «услугу» незаконно. Теперь «КрасЭко» должен сделать перерасчет жильцам этих домов.
Помимо этого, компанию уличили и в других нарушениях — они не промывали и не дезинфицировали сети как положено, да и температура воды часто не соответствовала требованиям. За это им уже вынесли предупреждение.
Также в мае будет рассмотрен новый иск от Роспотребнадзора — теперь уже с целью совсем остановить подачу некачественной горячей воды, если компания не исправит ситуацию.