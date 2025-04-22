Автоэксперт Мосеев назвал модели Kia, которые первыми вернутся в Россию

«Очень сильно зависит от того, на каких условиях они будут возвращаться. Потому что если возвращаться с полноценным производством в Санкт-Петербург и Калининграде, то это одна модель. Если возвращаться с импортом, то это уже другая модель. Скорее всего, будет смешано — сначала вернутся с импортом. При этом импортировать Hyundai Solaris или Kia Rio нет смысла, так как утильсбор полностью убивает эффективность поставок этих автомобилей. То есть на первом этапе будут поставляться внедорожники, начиная от средних и выше. Это, к примеру, Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другие модели», — сказал собеседник издания.