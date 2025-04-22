Астроном Сергей Язев: Пролет российской ракеты был замечен в Иркутской области

«Да это инопланетяне!» — посыпались сообщения в сети.
В ночь с 20 на 21 апреля 2025 над Иркутской областью пролетело нечто светящееся и быстрое. Сибиряки начали гадать, что же это могло быть, предполагая даже самые необычные версии.
— Я видел нечто подобное не раз (впервые в 1984 году), а подобные снимки и видео мне присылали множество, — делится Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ. — Сомнений нет — это ракета с работающим двигателем, динамические явления объясняются тем, что включился двигатель второй ступени. У меня хранятся описания от многих наблюдателей идентичного явления в начале девяностых годов.
Помимо этого профессор опроверг теорию, что это был пролет ракеты Falcon 9. Главная причина — она не могла улететь настолько далеко от космодрома США. Поэтому Язев сделал заключение, что техника российская. С его слов, больше ничего не может летать над Сибирью с включенным двигателем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пожароопасный сезон стартовал еще в пяти лесничествах Иркутской области.