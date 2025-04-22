Астроном Сергей Язев: Пролет российской ракеты был замечен в Иркутской области

— Я видел нечто подобное не раз (впервые в 1984 году), а подобные снимки и видео мне присылали множество, — делится Сергей Язев, директор астрономической обсерватории ИГУ. — Сомнений нет — это ракета с работающим двигателем, динамические явления объясняются тем, что включился двигатель второй ступени. У меня хранятся описания от многих наблюдателей идентичного явления в начале девяностых годов.