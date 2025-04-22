Сын Эрдогана Билал призвал вернуть Россию на Олимпийские игры

Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация разрешила допустить атлетов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.