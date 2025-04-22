Сын Эрдогана Билал призвал вернуть Россию на Олимпийские игры

России должно быть возвращено право участия на Олимпийских играх, заявил сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта (WEC) Билал Эрдоган.
«Российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи», — отметил он в интервью ТАСС.
Глава организации пояснил, что атлеты не имеют отношения к политическим решениям властей их стран. Кроме того, по словам Эрдогана, отсутствуют четкие правила, в соответствии с которыми спортсменов можно исключать по таким причинам.
Председатель WEC отметил, что в отличие от атлетов из России представителям Израиля разрешено выступать на любых соревнованиях. Он назвал сложившуюся ситуацию нелогичной и несправедливой.
Глава конфедерации также напомнил, что спорт призван служить делу мира. Эрдоган подчеркнул, что отстранение спортсменов мешает укреплению взаимопонимания, снижает интерес людей к спорту и подрывает конкуренцию среди атлетов.
Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация разрешила допустить атлетов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.