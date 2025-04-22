Эксперт рассказал о рисках биометрии

«По закону, для подтверждения личности клиента банки должны использовать Единую биометрическую систему. Человек может зарегистрировать биометрию в одном из филиалов одного банка, а потом стать клиентом любого другого банка в онлайне. Для этого ему не придется тратить время на поездку в офис. Все можно сделать из дома. Это удобно для жителей маленьких городов, сел и деревень, где банков мало. Кроме того, с 1 апреля этого года финансовые организации не могут отказать в обслуживании без паспорта, если у этого клиента ранее сдана биометрия», — пояснил Евгений Семенов.