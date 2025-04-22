В Башкирии к середине недели потеплеет до +26°

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится жаркая погода. Местами будут идти кратковременные дожди. Прогноз погоды составили синоптики Башгидромета.
Во вторник, 22 апреля, существенных осадков не ожидается. Днем прогнозируют +21,+26°.
В среду, 23 апреля, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха +5,+10° составит, днем будет +20,+25°, на севере региона до +15°.
В четверг, 24 апреля, ночью преимущественно без осадков, днем пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, днем будет +20,+25°, на севере — до +15°.