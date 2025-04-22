Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии к середине недели потеплеет до +26°

Местами ожидаются кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +22° 5 м/с 60% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Freepik

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится жаркая погода. Местами будут идти кратковременные дожди. Прогноз погоды составили синоптики Башгидромета.

Во вторник, 22 апреля, существенных осадков не ожидается. Днем прогнозируют +21,+26°.

В среду, 23 апреля, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха +5,+10° составит, днем будет +20,+25°, на севере региона до +15°.

В четверг, 24 апреля, ночью преимущественно без осадков, днем пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, днем будет +20,+25°, на севере — до +15°.