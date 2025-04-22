Синоптик Ильин: до 23 апреля в Москве ожидается экстремальная жара до +27

В Москве 22 и 23 апреля ожидается экстремальная для второго весеннего месяца жара. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«До среды в Москве и в Московской области температура воздуха в дневные часы будет подниматься до 22−27 градусов. Превышение климатической нормы составит 8−10 градусов. А дальше начнется похолодание», — отметил эксперт.
Синоптик уточнил, что в температурных перепадах весной нет ничего сверхъестественного.
«На то она и весна. Погода неустойчива. Атмосфера постоянно ищет баланс, поэтому то очень жарко, то очень холодно, поэтому на этой неделе москвичи побывают и в июле, и в апреле, и в марте», — добавил он.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве за последние несколько дней побит четвертый температурный рекорд.