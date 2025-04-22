Kia Sportage будет стоить 4 миллиона после возвращения на российский рынок

«Надо сначала сказать, что машины в мире в принципе подорожали. Во-вторых, у нас существенно вырос утильсбор, что, конечно, сказывается на цене. Если, к примеру, взять Sportage и цены, которые есть в Казахстане, где есть завод, затем все перевести в российскую действительность, то есть с точки зрения курса, утильсбора, логистических затрат, то получается, что такой автомобиль должен стоить от 3,5 до 4,5 миллионов в зависимости от комплектации. До 2022 года, насколько я помню, он стоил от 1,7 до 2,5 миллионов рублей, но могу и ошибаться», — сказал автоэксперт.