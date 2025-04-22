Kia Sportage будет стоить 4 миллиона после возвращения на российский рынок

При возвращении автомобильного бренда Kia на российский рынок машины вырастут в цене в среднем в два раза. Своим мнением в беседе с корреспондентом aif.ru поделился бывший президент РОАД Олег Мосеев.
Ранее стало известно, что южнокорейский автоконцерн Kia зарегистрировал в России новые товарные знаки.
«Надо сначала сказать, что машины в мире в принципе подорожали. Во-вторых, у нас существенно вырос утильсбор, что, конечно, сказывается на цене. Если, к примеру, взять Sportage и цены, которые есть в Казахстане, где есть завод, затем все перевести в российскую действительность, то есть с точки зрения курса, утильсбора, логистических затрат, то получается, что такой автомобиль должен стоить от 3,5 до 4,5 миллионов в зависимости от комплектации. До 2022 года, насколько я помню, он стоил от 1,7 до 2,5 миллионов рублей, но могу и ошибаться», — сказал автоэксперт.
До этого Мосеев рассказывал aif.ru, что Kia заинтересована в возвращении на российский рынок. При этом компания ожидает снятия санкций и разъяснений от властей России по условиям работы в стране.