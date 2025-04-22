Овечкин добыл первую победу для Вашингтона в плей-офф

Матч проходил с напряженной борьбой на протяжении всех трёх периодов, и командам пришлось уйти в овертайм, чтобы определить победителя. «Александр забил в овертайме — “Вашингтон” одержал первую победу в этом плей-офф», — сообщает Sport24. Итоговый счет матча составил 3:2 в пользу «Вашингтон». Овечкин записал на свой счет два гола и одну передачу.