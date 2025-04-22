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Овечкин добыл первую победу для Вашингтона в плей-офф

Гол российского хоккеиста и капитана команды «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина принес его команде победу в первом матче серии плей-офф Кубка Стенли против команды «Монреаль Канадианс». Капитан «Кэпиталс» забил шайбу в овертайме.

Овечкин принес очередную победу «Вашингтон Кэпиталс».

Гол российского хоккеиста и капитана команды «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина принес его команде победу в первом матче серии плей-офф Кубка Стенли против команды «Монреаль Канадианс». Капитан «Кэпиталс» забил шайбу в овертайме.

Матч проходил с напряженной борьбой на протяжении всех трёх периодов, и командам пришлось уйти в овертайм, чтобы определить победителя. «Александр забил в овертайме — “Вашингтон” одержал первую победу в этом плей-офф», — сообщает Sport24. Итоговый счет матча составил 3:2 в пользу «Вашингтон». Овечкин записал на свой счет два гола и одну передачу.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявил 11 апреля днем российского нападающего и капитана американской команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщили в пресс-службе американской сборной. Это произошло после матча хоккейной команды против «Нью-Йорк Айлендерс», где Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в своей карьере.