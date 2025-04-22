В Иркутской области аграрии зарабатывают 179 тысяч рублей в месяц

Аналитики hh.ru выяснили, кому готовы платить самые высокие зарплаты в Иркутской области. Оказалось, что по итогам марта в среднем за свой труд сибиряки получали 70 тысяч рублей, что, кстати, на 3,3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самые высокие зарплаты в регионе у аграриев, им платят 179,6 тысячи рублей. Затем идут специалисты из добывающей сферы — 178 тысяч. На третьем месте представители высшего и среднего менеджмента — 147 тысяч.
— Помимо этого в десятку самых «дорогих» попали работники таких направлений, как «Транспорт, логистика, перевозки» (144,5 тыс.), «Строительство, недвижимость» (139,1 тыс.), «Производство, сервисное обслуживание» (138 тыс.), «Рабочий персонал» (129,1 тыс.), «Автомобильный бизнес» (125,4 тыс.), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (110,6 тыс.) и «Домашний, обслуживающий персонал» (73,1 тыс. рублей), — сообщают эксперты.
Однако не всем там повезло. Есть множество направлений, где труд оплачивается на сумму меньше 70 тысяч. В их числе представители науки и образования (54,5 тысячи), розничной торговли (50,6 тысячи). Специалистам в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в среднем платят 48 тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что работодатели открыли более 16 тысяч вакансий за месяц в Иркутской области.