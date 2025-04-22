В Иркутской области аграрии зарабатывают 179 тысяч рублей в месяц

Однако не всем там повезло. Есть множество направлений, где труд оплачивается на сумму меньше 70 тысяч. В их числе представители науки и образования (54,5 тысячи), розничной торговли (50,6 тысячи). Специалистам в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в среднем платят 48 тысяч.