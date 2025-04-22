В Иркутске ремонтируют бульвар Гагарина

В Иркутске большими картами провели ремонт на бульваре Гагарина. Об этом сообщили в мэрии.
Завершился ремонт на участке от Ярослава Гашека до Карла Маркса площадью 2,5 тысяч кв. метров. Там на прошлой неделе ликвидировали выбоины.
На этой неделе ремонтируют участок от Кожова до Карла Маркса площадью 5 тысяч кв. метров. Ремонт проводится большими асфальтовыми картами.
В прошедшие выходные ремонт картами также выполнили на улице Верхней Набережной и в микрорайоне Юбилейном.
«В 2025 году большими картами будет отремонтировано около 100 тысяч кв. м дорожного покрытия. По нацпроекту “Инфраструктура для жизни” запланирован ремонт 34 участков дорог общей протяженностью 30,4 километра», — отметили в мэрии города.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске благоустроят площадь Декабристов.