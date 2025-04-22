В Иркутске ремонтируют бульвар Гагарина

«В 2025 году большими картами будет отремонтировано около 100 тысяч кв. м дорожного покрытия. По нацпроекту “Инфраструктура для жизни” запланирован ремонт 34 участков дорог общей протяженностью 30,4 километра», — отметили в мэрии города.