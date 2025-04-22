В Омской области местами прервется теле- и радиовещание

Российская телевизионная и радиовещательная сеть известила своих абонентов о временных перебоях в теле- и радиовещании. На этой неделе на сетях запланированы профилактические работы.
Уже вчера, 21 апреля, с ночи и до 10 часов утра трансляция была временно прервана в Омске, Таре и Черлаке.
Сегодня, 22 апреля, профилактические работы пройдут в селе Неверовка Таврического района. Перерывы в вещании возможны с 11:00 до 17:00.
Завтра, 23 апреля, проблемы с приемом телевизионного сигнала возможны в Русской Поляне и Черлаке. Также в Черлаке 24 и 25 апреля с 9:00 до 18:00 прервется вещание «Радио России».
В четверг, с 9:00 до 15:00, перебои возможны в Павлоградке. В пятницу, с 12:00 до 16:00 — в Больших Уках.