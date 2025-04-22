В Иркутске проходит фестиваль «Ишь ты, пряник!»

Он организован областным Домом народного творчества совместно с иркутским отделением Гильдии мастеров пряничного дела и знаменщиков России.
В рамках фестиваля проходит выставка, где представлены разные виды пряников и уникальная коллекция предметов декоративно-прикладного искусства: доски, скалки и керамическая посуда.
Организаторы провели экскурсии, раскрыли секреты истории и традиций русского пряничного дела. Наталья Малыгина, которая курирует городской проект «Иркутский Арбат», организовала мастер-шоу по созданию скатного пряника.
«Пряники — это не только вкусное лакомство, но и настоящее искусство. Уже много столетий они радуют глаз и удивляют тонкими деталями. Их история уходит в древние времена, когда пряники были неотъемлемой частью народных обычаев и традиций. Сегодня такие изделия стали популярным видом рукоделия. Есть разные техники, особенности выпечки и украшения. Все это объединяет любителей кондитерского дела, привлекает ценителей искусства и сладкоежек», — прокомментировала Наталья Малыгина.
Фестиваль продлится до 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.