В Иркутске проходит фестиваль «Ишь ты, пряник!»

«Пряники — это не только вкусное лакомство, но и настоящее искусство. Уже много столетий они радуют глаз и удивляют тонкими деталями. Их история уходит в древние времена, когда пряники были неотъемлемой частью народных обычаев и традиций. Сегодня такие изделия стали популярным видом рукоделия. Есть разные техники, особенности выпечки и украшения. Все это объединяет любителей кондитерского дела, привлекает ценителей искусства и сладкоежек», — прокомментировала Наталья Малыгина.