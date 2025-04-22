Второй из четырех пострадавших при взрыве гранаты в Воронежской области умер

Это привело к возникновению пожара и последующей детонации взрывоопасных предметов. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации в трех населенных пунктах района. Тогда пострадали два человека: одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, другая получила ссадины и от госпитализации отказалась. Пожар был локализован, детонация прекратилась, и жители эвакуированных населенных пунктов вернулись в свои дома. Восстановлены электро- и газоснабжение, а также проведена оценка ущерба.