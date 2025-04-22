В красноярске раскрыли аферу с фиктивным парком на 60 млн рублей

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на самом деле никакого парка на участке не было. Более того, компания через месяц после покупки земли сообщила властям, что сносит все якобы существующие сооружения. Это позволило фирме изменить вид разрешённого использования участка на категорию «многоэтажная жилая застройка» и увеличить его кадастровую стоимость до 334 млн рублей.