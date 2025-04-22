В красноярске раскрыли аферу с фиктивным парком на 60 млн рублей

В Красноярске возбудили уголовное дело о мошенничестве на 60 млн рублей при отчуждении земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
По данным ведомства, в 2019 году представители компании «Сибирский ресурс» заключили с мэрией договор о покупке земельного участка на улице Петра Подзолкова стоимостью 10 миллионов рублей. При этом передача земли прошла без конкурсных процедур и по льготной цене в связи с тем, что на территории якобы построен парк экстремальных видов спорта.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что на самом деле никакого парка на участке не было. Более того, компания через месяц после покупки земли сообщила властям, что сносит все якобы существующие сооружения. Это позволило фирме изменить вид разрешённого использования участка на категорию «многоэтажная жилая застройка» и увеличить его кадастровую стоимость до 334 млн рублей.
В результате аферы бюджету Красноярска причинён ущерб в размере 60 млн рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование находится на контроле прокуратуры.