Отказали органы: врачи объяснили внезапную смерть Франциска после улучшения

В конце марта после длительного лечения папа римский Франциск почувствовал себя лучше и появился на публике. Но 21 апреля его не стало. О причинах внезапной смерти понтифика aif.ru рассказали эксперты.
Почему смерть наступила после улучшения.
Из-за преклонного возраста у папы римского Франциска был снижен иммунитет. Его организм не справился с вирусами, считает врач-терапевт Надежда Чернышова.
«В престарелом возрасте часто снижается иммунитет, благодаря чему активизируются патогенные вирусы, бактерии и грибы», — объяснила врач.
На возраст понтифика обратил внимание врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.
«Это возраст довольно терминальный, он сам по себе уже опасен для жизнеспособности человека, потому что уже нет способности сопротивляться любым внешним воздействиям, в том числе инфекциям… я думаю, что шансов не было никаких», — отметил он.
Атеросклероз, диабет, бляшки.
Геронтолог Новоселов отметил, что у папы римского Франциска был «целый букет заболеваний».
«У понтифика был еще целый букет заболеваний… На первом месте, я думаю, что это был атеросклероз всех сосудов без исключения, это такое системное сложное заболевание. Второе — артериосклероз, изменение сосудистой стенки всех слоев, когда она становится хрупкой, истонченной. Также были бляшки, которые мы называем атеросклероз… Был диабет второго типа однозначно. Можно предположить онкозаболевания с вялотекущим процессом», — рассказал эксперт.
По его словам, у понтифика также был ряд синдромов, в том числе, синдром старческой астении или дряхлости, саркопении, при которой происходит потеря скелетной мускулатуры, остеосаркопении, когда теряется одновременно и костная ткань.
Новоселов добавил, что заболевания лёгких, которые были диагностированы у понтифика в феврале, занимают с пятого до седьмого места в структуре смертности людей старческого возраста.
Смерть на Пасху считается благодатной.
В христианстве смерть в Пасхальные дни имеет особое символическое значение. Как отметил настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов, в православии смерть праведника на Пасху рассматривается как подтверждение его праведности перед Богом.
По словам священника католической церкви Сергея Тимашова, смерть папы римского Франциска в Пасху имеет смысл.
«Пасха — это победа Христа над смертью. Скажем так, что смерть в Пасху — это особое напоминание, что прекращение земной жизни в нашей христианской вере — это переход в вечность», — объяснил он.
Религиовед Роман Лункин в беседе с aif.ru заявил об особом символическом значении смерти понтифика в эти дни.
«Если человек уходит в пасхальные или страстные дни, а особенно в Пасху — это всегда трактуется как особое благоволение Бога. Это радостные дни, и смерть в это время воспринимается как путь к самому Господу», — сказал он.
Как стало известно, папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет в 7:35 (8.35 мск) в понедельник, 21 апреля.