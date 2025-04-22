Отказали органы: врачи объяснили внезапную смерть Франциска после улучшения

«У понтифика был еще целый букет заболеваний… На первом месте, я думаю, что это был атеросклероз всех сосудов без исключения, это такое системное сложное заболевание. Второе — артериосклероз, изменение сосудистой стенки всех слоев, когда она становится хрупкой, истонченной. Также были бляшки, которые мы называем атеросклероз… Был диабет второго типа однозначно. Можно предположить онкозаболевания с вялотекущим процессом», — рассказал эксперт.