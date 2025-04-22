«Ее возвращение ничего не изменит»: как сейчас живет Пугачева и члены ее семьи

Пугачева вместе с Галкиным* сейчас живут на Кипре.
Возвращение Аллы Пугачевой в Россию мало что изменит. Такое мнение выразил актер Иван Охлобыстин. Он не стал критиковать народную артистку СССР за ее решение уехать из страны, потому что «она женщина». Подробнее о том, как сейчас живут за границей бывшая Примадонна советской эстрады и члены ее семьи, — в материале URA.RU.
Когда Пугачева уехала из России и почему.
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После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года Пугачева публично осудила действия российских властей и вместе с супругом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) и детьми Гарри и Елизаветой покинула Россию и уехала в Израиль.
После этого на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она «всегда терпеть не могла», счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, «были холопами — стали рабами». В ноябре 2023 года Пугачева ненадолго приехала в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Ждут ли певицу в России.
Актер Иван Охлобыстин выразил мнение, что возвращение Аллы Пугачевой в Россию ничего не изменит. Он отметил, что не хочет вмешиваться в ее личную жизнь и не собирается критиковать ее, потому что уважает женщин.
Последние новости о семье Пугачевой.
Празднование Пасхи.
Пугачева вместо торта на Пасху заказала многоярусный торт и капкейки Фото: telegram-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».
В этом году Пугачева с размахом отметила Пасху в кругу семьи. Она устроила роскошный праздник, щедро украсив прилегающую к своему дому территорию. Декор был тематическим: деревья были увешаны миниатюрными, вручную расписанными пасхальными яйцами, а на столах стояли изысканные фарфоровые фигурки зайчиков и ягнят, букеты живых цветов и другие трогательные элементы, создающие атмосферу праздника. Вместо куличей был многоярусный торт и разноцветные капкейки. Поздравляя всех с Пасхой, Пугачева поблагодарила как поклонников, так и критиков, отметив, что они помогают ей «разукрасить жизнь разными красками».
Старший внук певицы Никита Пресняков, который почти три года живет в США, отметил Пасху на природе с друзьями, об этом сообщила его жена Алена Краснова. По ее словам, они приготовили шашлыки, спели русские песни и провели время в атмосфере, похожей на майские праздники в России, вернувшись домой только вечером, передает News.ru.
Галкин похвастался уловом сына.
На днях Максим Галкин разместил в своих социальных сетях фотографию сына Гарри, сделанную во время рыбалки. На опубликованном снимке школьник демонстрирует пойманную им крупную рыбу. Под фотографией была подпись: «Вчерашний улов!».
Цыганова обвинила Галкина в лицемерии.
Цыганова обвинила Галкина в стремлении угодить украинским спонсорамФото: Илья Московец © URA.RU.
Российская певица Вика Цыганова обвинила Галкина в лицемерии после того, как он опубликовал в соцсетях поздравление с Пасхой на русском и украинском языках. Она заявила, что это связано с его жаждой наживы и стремлением угодить новым спонсорам.
Певица напомнила, что Галкин выступал в Израиле на иврите, а теперь перешел на украинский, «чтобы произвести впечатление на украинских олигархов». Цыганова добавила, что его акцент оставляет желать лучшего и произношение вызывает недоумение как у русских, так и у украинцев.
Орбакайте снизила гонорары за концерты.
Кристина Орбакайте снизила стоимость выступлений в два разаФото: Киселев Сергей/Агентство «Москва».
Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте понизила гонорар за корпоративы с шести до трех млн рублей, об этом сообщил telegram-канал Mash. Артистка уже долгое время живет за границей, но спрос на ее выступления там небольшой, из-за чего ей и пришлось урезать гонорары. Команда Орбакайте, по данным источников, завышает цены для создания видимости востребованности.
Предположительно, именно из-за проблем с корпоративами в США Орбакайте обратилась к Галкину, который в марте устроил для нее выступление перед украинскими бизнесменами. И теперь, если эта версия подтвердится, ее могут признать иностранным агентом.
Как выглядит сейчас Примадонна.
В недавнем видеообращении Пугачевой пользователи заметили ее неестественную улыбку и изменения в нижней части лица. Некоторые из них выразили беспокойство о ее преображениях: «Нельзя гнаться за молодостью» и «Что вы с лицом сделали?».
Пластический хирург Мадина Осман отметила, что певица использует фильтры для ретуши, чтобы скрыть последствия реабилитации после хирургических операций. Она предположила, что у нее могут быть неровности на лице и остаточный отек. Осман посоветовала Пугачевой отказаться от дальнейших хирургических вмешательств и предпочесть поддерживающие косметологические процедуры, такие как биоревитализация, для улучшения состояния кожи, передает MK.RU.
Что певица оставила после себя в России.
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В России у Пугачевой и Галкина остался особняк площадью 760 квадратных метров, в котором шесть спален, бильярд, домашний кинотеатр и бассейн. Он расположен в подмосковной деревне Грязь. Долгое время не получалось его продать, и из-за низкого интереса у потенциальных покупателей Пугачевой пришлось снизить цену с трех млн долларов до 125 млн рублей. Низкий спрос риелтор Наталья Перескокова объяснила немодной локацией, возрастом дома, построенного в 1990-х годах, а также устаревшими интерьерами, которые не соответствуют современным тенденциям.
Снос замка в Подмосковье обойдется паре в 40 миллионов рублей, об этом РИА Новости сообщил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин. В эту сумму входят демонтаж и вывоз строительного мусора.
Где в настоящее время находится Алла Пугачева и ее семья.
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Сейчас звездная семья живет на Кипре. Недавно стало известно, что Галкин планирует маленькие концерты в Европе с ценами билетов до 17 тысяч рублей.
По информации российских СМИ, с зимы 2023 года Кристина Орбакайте живет в США со своей дочкой и мужем Михаилом Земцовым, американским бизнесменом и владельцем стоматологического центра во Флориде. У певицы и ее супруга есть квартира в элитном комплексе в Майами Majestic Tower Bal Harbour.
Никита Пресняков и его жена Анна Краснова также живут в США. Они переехали туда в 2022 году. Там внук Пугачевой начал карьеру в сфере клипмейкинга под псевдонимом Nick Pres. Несмотря на отсутствие постоянной работы за границей, он продолжает гастролировать с группой, исполняя хиты 1990-х.
*Максим Галкин признан иноагентом в России.