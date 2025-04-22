«Ее возвращение ничего не изменит»: как сейчас живет Пугачева и члены ее семьи

После этого на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она «всегда терпеть не могла», счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, «были холопами — стали рабами». В ноябре 2023 года Пугачева ненадолго приехала в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.