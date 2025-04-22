Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии утром 22 апреля произошло землетрясение

Эпицентр находился неподалеку от улуса Хойто-Гол.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии ранним утром 22 апреля произошло землетрясение. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальском филиале Единой геофизической службы, подземные толчки ощутили жители Тункинского района.

— Энергетический класс землетрясения — 9,5. Эпицентр находился в 3,5 километрах к северо-западу от улуса Хойто-Гол, — заключили эксперты.

О том, какой силы были толчки, не сообщается. Однако переживать не стоит — никаких разрушений явление не принесло, все объекты работают в штатном режиме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пролет российской ракеты был замечен в Иркутской области. Данная картина сильно потревожила сибиряков, в сети появились самые разные предположения, что же это могло быть.