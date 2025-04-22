В Бурятии утром 22 апреля произошло землетрясение

В Бурятии ранним утром 22 апреля произошло землетрясение. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальском филиале Единой геофизической службы, подземные толчки ощутили жители Тункинского района.
— Энергетический класс землетрясения — 9,5. Эпицентр находился в 3,5 километрах к северо-западу от улуса Хойто-Гол, — заключили эксперты.
О том, какой силы были толчки, не сообщается. Однако переживать не стоит — никаких разрушений явление не принесло, все объекты работают в штатном режиме.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пролет российской ракеты был замечен в Иркутской области. Данная картина сильно потревожила сибиряков, в сети появились самые разные предположения, что же это могло быть.